Prudential Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Prudential in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 64,78 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 52,84 Punkten.

Im Branchenvergleich hat Prudential in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,71 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 0,97 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -17,68 Prozent. Auch im Finanzsektor lag die Rendite von Prudential mit -3,12 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren Unterperformance von 13,59 Prozent führt und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Prudential niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt aufgrund einer Differenz von 2,98 Prozentpunkten (1,79 % gegenüber 4,77 %).