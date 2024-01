Prudential Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prudential liegt derzeit bei 6,44, was 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche von 39 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Prudential. Die Diskussion war an einem Tag hauptsächlich von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Prudential bei 103,71 USD und ist damit +7,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was eine kurzfristige "Gut"-Einschätzung ergibt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +14,28 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zur Versicherungsbranche hat Prudential in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,84 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -5,01 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Finanzsektor lag die Rendite von Prudential um 2,77 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.