Prudential Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Aktie der Prudential wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 5 die Aktie als gut, während keine Neutral- oder Schlecht-Bewertungen vorlagen. Kurzfristig ergab sich innerhalb eines Monats eine Gut-Bewertung von 1 Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1576,8 GBP, was einer Erwartung von 102,57 Prozent entspricht. Aktuell wird die Aktie also mit "Gut" bewertet. Auf Basis dieser Analysteneinschätzungen erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Prudential ein KGV von 19,46 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 14,93 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, an nur einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positive Themen zu beobachten. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt wird Prudential daher auf Basis des Anleger-Sentiments mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Prudential mit einer Ausschüttung von 1,96 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,82 %. Die Differenz von 2,85 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".