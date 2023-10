Prozessmanagement: Keros Consult optimiert Warenwirtschaft bei Care-Anbieter Korian

Düsseldorf (ots) -Ab sofort unterstützt Keros Consult, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, die Korian Services GmbHbei der Optimierung ihrer Bestell- und Produktionsprozesse. Korian Services ist eine der größten Servicegesellschaften in der Altenpflege und Teil von Korian Deutschland, einem führenden europäischen Anbieter für stationäre Pflege, ambulante Pflege und betreutes Wohnen sowie medizinische Intensivpflege.Im Rahmen des Auftrags setzt Keros Consult für die knapp 240 Korian Einrichtungen in Deutschland auf sein speziell für die Gemeinschaftsverpflegung entwickeltes digitales Warenwirtschaftssystem, mit dem sich von der Bestellung bis zur Inventur alle notwendigen Schritte steuern lassen. Dabei ermöglicht die Warenwirtschaft eine hohe Sicherheit im Bestellprozess durch die Bereitstellung von ausgewählten Artikeln und über 10.000 Rezepturen. Außerdem bietet es eine sichere Lebensmittel-Kennzeichnung, eine zentrale Reklamationsbearbeitung, die Beobachtung kritischer Kontrollpunkte, eine effiziente Vorgehensweise bei Produktrückrufen sowie die integrative Anbindung an Folgesysteme der Fakturierung.„Wir freuen uns, mit Keros Consult als Partner unsere komplexen logistischen Prozesse optimieren zu können“, sagt Jochen Hartmann, Vorsitzender Geschäftsführer der Korian Services GmbH.Mit seinen Beratungsleistungen und Softwarelösungen richtet sich Keros Consult an alle Branchen mit Gemeinschaftsverpflegung. Dazu gehören neben Betriebsrestaurants, Krankenhäuser und Kliniken, Alten- und Pflegeheime, Schul- und Kita-Caterer sowie auch Großküchen, die das Catering von Events und den ToGo-Bereich im Lebensmitteleinzelhandel versorgen. Mit ihrer langjährigen Expertise in der Betriebsleitung und in der Lean Management-Beratung sowie im Einkauf von günstigen Konditionen können die Keros Consult-Mitarbeitenden Verbesserungspotenziale schnell identifizieren und so zielführende Konzepte zur digitalen Prozessoptimierung umsetzen, die immer praxisnah und nutzbringend für das tägliche Geschäft ihrer Kunden sind.Über Keros Consult:Die Keros Consult GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Klüh Service Management GmbH, einem international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit fast 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de sowie www.keros-consult.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell