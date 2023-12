Proya Cosmetics Aktie: Das war abzusehen!

Die Internet-Kommunikation und das Anleger-Sentiment haben in den letzten Wochen nur wenig Veränderung bei Proya Cosmetics gezeigt. Die Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Diskussionsstärke gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie von Proya Cosmetics im letzten Jahr eine Rendite von -14,88 Prozent erzielt, was 5,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt -9,87 Prozent, und Proya Cosmetics liegt 5,01 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Proya Cosmetics weist eine Ausprägung von 32,67 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,72, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigte in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält Proya Cosmetics eine insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.