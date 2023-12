Proya Cosmetics Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Proya Cosmetics. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 61,65 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,04, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Zusammenfassend wird die Aktie von Proya Cosmetics für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Proya Cosmetics deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Basierend auf diesen Signalen ist die Redaktion der Meinung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Proya Cosmetics wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von -8,96 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 102,19 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Proya Cosmetics führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen liegt im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Proya Cosmetics-Aktie ein "Neutral"-Rating.