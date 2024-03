Proya Cosmetics Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse von Proya Cosmetics-Aktien zeigt, dass der 50- und 200-Tage-Durchschnitt einen neutralen Trend aufweist. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 103,64 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 97,15 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 93,17 CNH, nahe dem letzten Schlusskurs von 97,15 CNH, was einer Abweichung von +4,27 Prozent entspricht und daher zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Proya Cosmetics liegt bei 56,02, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Die Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") und der "Persönliche Produkte"-Branche liegt die Rendite von Proya Cosmetics um mehr als 2 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Proya Cosmetics auf Basis trendfolgender Indikatoren, des RSI, des Sentiments und des Branchenvergleichs mit einem "Neutral"-Rating versehen.