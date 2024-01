Proximus Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an zwei Tagen die Diskussion vor allem positiv und an vier Tagen negativ geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Proximus Sadp. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral" und die Anleger-Sentiment-Einschätzung ergibt ebenfalls "Neutral".

Die aktuelle Kursentwicklung der Proximus Sadp-Aktie zeigt aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal, da der Kurs mit 15,09 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 8,47 EUR auf, was einem Abstand von +5,17 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Proximus Sadp. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Proximus Sadp wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Proximus Sadp zeigt auf einem Zeitraum von 7 Tagen ein "Gut"-Signal mit einem Wert von 15,38. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung mit einem Wert von 48,12. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.