Proximus Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

In den letzten zwei Wochen wurde Proximus Sadp von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Proximus Sadp als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI7 beträgt 62,14, was eine "Neutral"-Empfehlung und der RSI25 liegt bei 55,35, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Proximus Sadp-Aktie in einem Aufwärtstrend liegt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 7,74 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 8,53 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,21 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Proximus Sadp eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,41 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs eine Abweichung von +1,43 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Analysebasis. Insgesamt wird Proximus Sadp also mit einem "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren versehen.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Proximus Sadp liegt bei 11, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.