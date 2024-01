Proximus Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Proximus":

Die Stimmung der Anleger bei Proximus Sadp ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Negative Themen dominierten die Gespräche in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Aktie führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 7,75 EUR für den Schlusskurs der Proximus Sadp-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8.816 EUR, was einem Unterschied von +13,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der 50-Tages-Durchschnitt von 8,52 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält Proximus Sadp also eine gute Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Proximus Sadp liegt bei 27,88, was zu einer guten Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 49,32 und deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Proximus Sadp bei 7 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine gute Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.