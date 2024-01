Proximus Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Proximus":

Die technische Analyse zeigt, dass die Proximus Sadp derzeit gut abschneidet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 7,75 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 8,762 EUR liegt, was einer positiven Abweichung von +13,06 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8,43 EUR zeigt mit einer Abweichung von +3,94 Prozent eine neutrale Wertentwicklung. Insgesamt erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Proximus Sadp in den letzten Monaten nur eine geringe Aktivität im Netz verzeichnet hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienstesektor zeigt sich, dass Proximus Sadp mit einer Rendite von 9,16 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Proximus Sadp beträgt 7 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 6,68 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.