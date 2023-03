Proximus-Aktie: Chance auf Jahressicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Proximus":

Auch für Proximus ist es in wenigen Tagen so weit: Das Unternehmen mit Sitz in Bruxelles-Capitale wird am 28.04. seinen Geschäftsbericht für das 1. Quartal vorstellen. Wird man seine eigenen Gewinn- und Umsatz-Prognosen übertreffen können? Welche Auswirkungen könnte dieser Tag auf den Aktienkurs von Proximus haben?

Für Aktionäre heißt es noch 29 mal schlafen, bis Proximus die neuen Quartalszahlen präsentieren wird. Auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse des Unternehmens, das einen Börsenwert von 2,84 Milliarden EUR aufweist. Daten des Portals Marketscreener offenbaren, dass die Experten derzeit ein leichtes Umsatzplus erwarten: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll sich der Umsatz in Q1 2023 um 1,99 Prozent auf 1,43 Milliarden EUR erhöhen. Beim operativen Ergebnis (Ebit) von 173,00 Millionen EUR gehen die...