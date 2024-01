ProximusV ADR Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die belgische Telekommunikationsfirma Proximus Sadp verzeichnet eine Dividendenrendite von 7 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies spiegelt sich in einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik wider.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Proximus Sadp-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,75 EUR lag. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 8,816 EUR, was einem Unterschied von +13,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Proximus Sadp-Aktie liegt bei 27,88, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Allerdings zeigt der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, eine neutrale Einschätzung von 49,32.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zwar steigt, die Rate der Stimmungsänderung jedoch negativ ist, was zu einer gemischten Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Dividendenpolitik und charttechnische Bewertung für die Proximus Sadp-Aktie, während der RSI eine neutrale Einschätzung liefert. Die Sentimentsanalyse zeigt gemischte Ergebnisse, was sich in einer insgesamt neutralen Einschätzung widerspiegelt.