Proximarood AS Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dies ermöglicht es, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der Proximar Seafood-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 43 und wird daher als neutral eingestuft. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 60,45 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI für die Proximar Seafood-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Proximar Seafood bei 0,227 EUR liegt, was einer Entfernung von -43,25 Prozent vom GD200 (0,4 EUR) entspricht. Dies wird als schlechtes Signal gewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,31 EUR auf, was einem Abstand von -26,77 Prozent entspricht und ebenfalls als schlechtes Signal betrachtet wird. Insgesamt wird der Kurs der Proximar Seafood-Aktie als "schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Proximar Seafood war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag wurden überwiegend neutrale Diskussionen verzeichnet, während an einem anderen Tag keine positiven Diskussionen registriert wurden. Insgesamt waren die Anleger an fünf Tagen neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Proximar Seafood in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.