Proximarood AS Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der Proximar Seafood-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,34 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,27 EUR, was einem Unterschied von -20,59 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts liegt der aktuelle Schlusskurs von 0,27 EUR darüber (+12,5 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Proximar Seafood-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein mittleres langfristiges Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Proximar Seafood zeigt in einem längeren Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Proximar Seafood-Aktie liegt bei 17,05, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird für diese Kategorie eine "Gut"-Einstufung vergeben.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Proximar Seafood-Aktie demnach gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen eine "Neutral"-Einstufung.