Proximarood AS Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Dabei wird die Anzahl der Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis gesetzt. Der RSI der Proximar Seafood liegt bei 81,63, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet worden. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Proximar Seafood-Aktie um 26,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating für die Proximar Seafood-Aktie führt.