Proximarood AS Aktie: Augen auf!

Die Proximar Seafood-Aktie wird derzeit anhand verschiedener technischer Indikatoren analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,4 EUR, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt bei 0,217 EUR, was einem Abstand von -45,75 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,3 EUR ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -27,67 Prozent. Insgesamt wird die Proximar Seafood-Aktie demnach als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Daher wird auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Bewertung, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral". Auch das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Proximar Seafood-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also für die Proximar Seafood-Aktie insgesamt eine "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.