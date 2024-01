Provident Services Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Aktienkurs von Provident Services verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,66 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 1,74 Prozent, was bedeutet, dass Provident Services im Branchenvergleich um -11,4 Prozent unterperformte. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 11,11 Prozent im letzten Jahr, wobei Provident Services 20,76 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Provident Services ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,81 auf, was 43 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (15,4). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und ergibt aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Langfristige Analystenmeinungen deuten ebenfalls auf eine positive Einschätzung der Provident Services-Aktie hin. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen im letzten Monat ausgehend, wird auch das Kursziel der Analysten bei 22 USD angesiedelt. Dies würde einer zukünftigen Performance von 22,02 Prozent entsprechen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Provident Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,73 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 18,03 USD +7,77 Prozent abweicht, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Provident Services-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht ein positives Rating und wird von Analysten als vielversprechend eingestuft.