Provident Services Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie von Provident Services als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht vergeben. Im vergangenen Monat gab es keine Updates von Analysten zu Provident Services. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 22 USD, was einer Erwartung von 25,64 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 17,51 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) von Provident Services liegt bei 65,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,26, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Provident Services spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Provident Services sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Gut"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend wird Provident Services auf Basis der Analystenbewertungen, des RSI, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse als "Gut" bzw. "Neutral" eingestuft.