Provident Bancorp Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Provident-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI liegt bei 26, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,81 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Provident.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Provident verläuft aktuell bei 8,81 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 10,07 USD liegt und einen Abstand von +14,3 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 9,74 USD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Bei Provident konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat eine leichte Reduktion erfahren, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, insbesondere in Bezug auf die positiven Themen rund um Provident. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.