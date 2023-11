Provident Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Provident diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite von Provident beträgt 4,38 Prozent und liegt damit 5329,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung, 5334,2). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Provident beträgt 9,59, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 14,83. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Provident von 11,35 USD -12,56 Prozent vom GD200 (12,98 USD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 12,07 USD auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird, da der Abstand -5,97 Prozent beträgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Provident sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht "Schlecht" bewertet wird.