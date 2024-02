Provident Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Dividendenrendite von Provident liegt derzeit bei 4,37 %, was 134,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 138,85 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In Bezug auf die Aktienkurse verzeichnet Provident eine Rendite von 4,72 %, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", die in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -2 % verzeichnete, liegt Provident mit 6,72 % deutlich darüber. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Provident liegt derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,46 Euro für jeden Euro Gewinn von Provident zahlt. Dies ist 25 % weniger als der Branchendurchschnitt von 16, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. In der technischen Analyse erhält die Provident-Aktie ebenfalls gute Bewertungen. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen darauf hin, dass die Aktie gute Performance zeigt. Insgesamt wird die Provident-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der Rendite im Vergleich zur Branche, des KGV und der technischen Analyse als eine gute Investitionsmöglichkeit angesehen.

