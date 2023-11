Provident Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Provident Financial":

Die Vanquis Banking-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 12,3 Prozent, was 6,17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als lukratives Investment angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Vanquis Banking-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 171,37 GBP, während der Kurs der Aktie bei 114 GBP um -33,48 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 117,7 GBP, was einer Abweichung von -3,14 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Aus den letzten zwölf Monaten liegen für die Vanquis Banking-Aktie 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Vanquis Banking. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 310 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 171,93 Prozent vom letzten Schlusskurs (114 GBP) entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Vanquis Banking-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion um die Vanquis Banking-Aktie gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.