Provident Aktie: Das ist erstaunlich

In den letzten Wochen konnte bei Provident eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer positiven Bewertung in diesem Kriterium führt. Auch die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet auf eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Provident daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das KGV aktuell bei 10,95 liegt und damit 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung) von 15. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Provident auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Provident-Aktie zeigt einen Wert von 54 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Provident.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders negative Anleger-Stimmung bei Provident. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deuten darauf hin, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Veränderung beim Sentiment und Buzz, eine unterbewertete Aktie im fundamentalen Bereich, eine neutrale Bewertung nach dem RSI und eine insgesamt negative Anleger-Stimmung.