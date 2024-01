Provident Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Während der letzten Wochen hat das Anleger-Sentiment für die Aktie von Provident in den sozialen Medien stark gelitten. Negative Kommentare haben zugenommen, was zu einem negativen Stimmungsbarometer geführt hat. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch in Bezug auf die Aufmerksamkeit der Anleger zeigt sich ein rückläufiger Trend. Die Diskussionen über Provident waren deutlich weniger als üblich, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Provident beläuft sich auf 32,11, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der die Dynamik eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, liegt mit 32,28 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Provident derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 134,6 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Aktie von Provident aufgrund des negativen Anleger-Sentiments, der Dividendenpolitik und des neutralen RSI ein "Schlecht"-Rating.