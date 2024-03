Provident Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Provident Financial":

Der Aktienkurs von Vanquis Banking ist in den letzten 12 Monaten um -39,09 Prozent gefallen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um -6,07 Prozent gesunken, was bedeutet, dass Vanquis Banking im Branchenvergleich um -33,02 Prozent unterperformt hat. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -4,57 Prozent, und Vanquis Banking schnitt um 34,52 Prozent schlechter ab. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Vanquis Banking ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Vanquis Banking-Aktie ein Durchschnitt von 130,81 GBP für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 53,9 GBP, was einem Unterschied von -58,8 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 115,96 GBP liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -53,52 Prozent deutlich darunter. Somit erhält die Vanquis Banking-Aktie auch in dieser kurzfristigeren Betrachtung ein "Schlecht"-Rating.

Betrachtet man die Analysteneinschätzungen, so gab es in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Vanquis Banking-Aktie, die als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es ebenfalls nur positive Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel ausweist. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 140 GBP, was ein Aufwärtspotential von 159,74 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (53,9 GBP) bedeutet. Daher ergibt sich eine insgesamt positive "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Vanquis Banking besonders negative Diskussionen geführt, und positve Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. An insgesamt einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die vorherrschenden Themen überwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments, was zu einer insgesamt negativen "Schlecht"-Bewertung für Vanquis Banking führt.