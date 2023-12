Provexis Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet zeigt, dass die Stimmung für Provexis in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Provexis-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Bei einer längerfristigen Betrachtung ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Provexis-Aktie ein "Neutral"-Signal ist, während der GD50 ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Provexis-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Provexis eine Underperformance von -37,48 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite 17,42 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.