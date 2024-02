Provexis Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Provexis-Aktie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Provexis liegt bei 46,97, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,47, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Provexis mit einer Rendite von -24,32 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um mehr als 28 Prozent darunter liegt. In der "Persönliche Produkte"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 23,25 Prozent, wobei Provexis mit 47,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Provexis bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält Provexis in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.