Provaris Energy Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Aktienanalyse: Provaris Energy erhält überwiegend negative Bewertungen

Provaris Energy-Aktien weisen derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen Ertrag von 22,53 Prozentpunkten niedriger ausfallen lässt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und der Buzz rund um Provaris Energy in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ ausfielen. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie lässt darauf schließen, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Provaris Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,044 AUD weicht um -12 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Provaris Energy-Aktie mit einem Wert von 75 als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich jedoch ein RSI-Wert von 51, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend negative Bewertung für die Provaris Energy-Aktie in verschiedenen Bereichen der Aktienanalyse.