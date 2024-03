Protosource Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Aktie von Protosource hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,01 USD aufgewiesen. Der letzte Schlusskurs von 0,009 USD weicht um -10 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,02 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -55 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Protosource also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung. Daher erhält die Protosource-Aktie ein "Neutral"-Rating hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei einem Niveau von 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 100 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung der Protosource-Aktie als "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Protosource-Aktie aus charttechnischer Sicht eine negative Bewertung erhält, während die Anlegerstimmung als neutral eingestuft wird. Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.