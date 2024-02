Proton Motor Power Systems Aktie: Das ist ein Knall!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Proton Motor Power ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 0,19 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der "Elektrische Ausrüstung" Branche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,82, was einer Differenz von 99 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Proton Motor Power festgestellt werden. Dies bedeutet, dass in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven Themen zu verzeichnen ist. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf das Sentiment eine Bewertung von "Gut". Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat sich hingegen nicht signifikant verändert, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Proton Motor Power in diesem Bereich daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass Proton Motor Power derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Unternehmens liegt bei 0,08 EUR, während der Aktienkurs bei 0,0464 EUR um -42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,06 EUR entspricht einer Abweichung von -22,67 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Schlecht"-Wert macht. Insgesamt wird die technische Analyse daher mit "Schlecht" bewertet.

Proton Motor Power schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung, mit einem Unterschied von 3,12 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,12 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.