Proton Motor Power Systems Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Proton Motor Power wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt sich daher sagen, dass die Stimmung der Anleger auf einem guten Niveau ist, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 0,19, was bedeutet, dass die Börse lediglich 0,19 Euro für jeden Euro Gewinn von Proton Motor Power zahlt. Dies ist im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche eine Unterbewertung, wodurch der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -3,11 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Proton Motor Power-Aktie liegt bei 73, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (55,59) jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Proton Motor Power auf Basis des RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung des Unternehmens, wobei die Anlegerstimmung als gut eingestuft wird, das KGV als gut, die Dividendenpolitik jedoch als schlecht und der RSI ebenfalls als schlecht bewertet werden.