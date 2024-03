Protokinetix Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Protokinetix-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,02 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,0174 USD, was einem Unterschied von -13 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Protokinetix-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aus Sicht der einfachen Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien unterdurchschnittlich ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin. Daher erhält die Aktie von Protokinetix bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich hingegen eine insgesamt positive Anleger-Stimmung. In den vergangenen Tagen standen jedoch besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Protokinetix derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Protokinetix-Aktie aufgrund der charttechnischen Analyse, des Stimmungsbildes und des RSI.