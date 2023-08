Proto Labs Aktie: Das sollte jeder wissen!

An der Börse New York notiert die Aktie Proto Labs am 21.08.2023, 13:11 Uhr, mit dem Kurs von 28.4 USD. Die Aktie der Proto Labs wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Proto Labs entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Proto Labs aktuell 0, Damit ergibt sich eine negative Differenz von -3,47 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Proto Labs bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Proto Labs mit einer Rendite von -25,83 Prozent mehr als 19342 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 32050,06 Prozent. Auch hier liegt Proto Labs mit 32075,89 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 52,1 ist die Aktie von Proto Labs auf Basis der heutigen Notierungen 37 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (37,94) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".