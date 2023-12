Proto Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

In Bezug auf die Aktie von Proto zeichnet sich in den letzten Monaten folgendes Bild ab: Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit insgesamt ergibt sich eine neutrale Bewertung für Proto.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt. Somit erhält Proto auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Proto-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1199,55 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1328 JPY liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine positive Bewertung. Somit erhält die Proto-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Proto weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Proto insgesamt als neutral bewertet wird, basierend auf der Diskussionsintensität, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.