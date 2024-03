Proto Aktie: Der Knaller!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Proto wurden in den letzten Wochen analysiert und bewertet. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Stimmung kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhalten hat. Auch in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Proto, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral bewertet wird.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Bei der Betrachtung von Kommentaren und Themen in sozialen Plattformen zu Proto wurde festgestellt, dass diese neutral waren. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Trend der Proto-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ermittelt. Dabei ergibt sich eine positive Bewertung ("Gut"), da der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auch die kurzfristigere Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine positive Bewertung ("Gut").

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung der Proto-Aktie. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Proto-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 15,33, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 30,73, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.