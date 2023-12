Prothena Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Prothena wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Prothena in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass Prothena mit einem Kurs von 40,21 USD inzwischen +8,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -25,39 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" ein.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Prothena mit einer Rendite von -29,64 Prozent mehr als 45 Prozent darunter. Die "Biotechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 21,96 Prozent. Auch hier liegt Prothena mit 51,6 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt eine positive Meinung zur Prothena abgegeben, da 4 Buc, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Gut". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Prothena. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 77,75 USD, was einer Entwicklung um 93,36 Prozent entspricht. Dafür gibt es das Rating "Gut". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".