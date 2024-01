Proterra Incorporation Registered (A) Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Proterra: Bewertung und Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Proterra können über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert werden. In den vergangenen Monaten hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut unserer Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist mit 18,75 als "Gut" bewertet, während der RSI25 bei 48,08 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Stimmung rund um Proterra wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert, und die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt für die Proterra-Aktie auf 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 0,62 USD, was eine deutliche Abweichung von -95,32 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,029 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine Abweichung von nur -3,33 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Proterra auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.