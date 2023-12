Proteomics Intl Labs Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Proteomics Laboratories hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,89 AUD erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,895 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +0,56 Prozent, was zu einer neutrale Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,88 AUD, was einem Abstand von +1,7 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dementsprechend wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Proteomics Laboratories liegt bei 34,88 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher im Hinblick auf den RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Proteomics Laboratories geäußert wurden, während in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Aus diesem Grund wird die Aktie von Proteomics Laboratories in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.