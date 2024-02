Proteomics Intl Labs Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das Anleger-Sentiment für Proteomics Laboratories war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für Proteomics Laboratories.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Kurs von 1 AUD um +12,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +11,11 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was langfristig zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Proteomics Laboratories derzeit mit einem Wert von 75 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 37, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".