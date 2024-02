Proteome Sciences Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Proteome Sciences hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor deutlich besser entwickelt. Mit einer Rendite von 22,5 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 44 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -21,56 Prozent verzeichnete, schneidet Proteome Sciences mit einer Rendite von 44,06 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Proteome Sciences. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Proteome Sciences in etwa gleich häufig wie üblich diskutiert wurde, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Proteome Sciences-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,83 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 4,35 GBP lag, was einer Abweichung von -25,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit 4,66 GBP unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Proteome Sciences-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Proteome Sciences derzeit bei 21,54, was bedeutet, dass die Börse 21,54 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 93 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 320. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält ein "Gut"-Rating.