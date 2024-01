Proteome Sciences Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Proteome Sciences befindet sich derzeit in einer schwierigen Position, basierend auf der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 5,73 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,745 GBP liegt, was einer Abweichung von -17,19 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,29 GBP zeigt eine Abweichung von -10,3 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Gegensatz dazu zeigt die fundamentale Analyse, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Proteome Sciences bei 20,26 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 92 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral, basierend auf Auswertungen der vergangenen Wochen. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Proteome Sciences in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -13,88 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Proteome Sciences eine Outperformance von +37,29 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -14,55 Prozent hatte, liegt die Proteome Sciences um 37,97 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.