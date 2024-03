Protector Forsikring Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das Anleger-Sentiment für die Protector Forsikring Asa-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wurde der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung verliehen. Insgesamt erhält die Protector Forsikring Asa auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Protector Forsikring Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 182,04 NOK liegt. Der letzte Schlusskurs von 226 NOK weicht somit um +24,15 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 209,58 NOK eine Abweichung von +7,83 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,26 Punkten, was darauf hindeutet, dass Protector Forsikring Asa überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zu anderen Zeiträumen. Daher erhält die Protector Forsikring Asa-Aktie ein "Neutral"-Rating.