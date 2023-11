Protector Forsikring Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die technische Analyse der Protector Forsikring Asa-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 191,2 NOK um 17,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Das führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 177,23 NOK um 7,88 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Anhand der Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zur Aktie wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Protector Forsikring Asa damit ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie, basierend auf verschiedenen technischen Analysen und dem Anleger-Sentiment.