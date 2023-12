Protara Therapeutics Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Protara Therapeutics-Aktie wurde ein RSI-Wert von 27 für die letzten 7 Tage gemessen, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 30,12, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Protara Therapeutics.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Protara Therapeutics in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab fünf positive und acht negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die Protara Therapeutics-Aktie sind alle als "Gut" eingestuft worden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 23 USD, was auf ein erhebliches Potenzial für Kurssteigerungen hinweist. Insgesamt erhält Protara Therapeutics somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Protara Therapeutics-Aktie auf Basis der untersuchten Faktoren.