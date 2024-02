Protara Therapeutics Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Protara Therapeutics in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Dies spiegelt sich auch in einer erhöhten Diskussionsstärke in den sozialen Medien wider, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Aufgrund dessen erhält Protara Therapeutics von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Auch die Anleger äußern sich überwiegend positiv über Protara Therapeutics, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt und somit eine "Gut"-Einstufung generiert. Dies wird auch durch die Bewertungen von Analysten unterstützt, die die Aktie langfristig als "Gut"-Titel einstufen. Von insgesamt 18 Analysten erhielt Protara Therapeutics eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 23 USD, was einer Erwartung von 466,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält, sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für Protara Therapeutics auf Basis der RSI-Bewertung.