Protara Therapeutics Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der gleitende Durchschnittskurs der Protara Therapeutics liegt derzeit bei 2,28 USD, während die Aktie selbst bei 3,57 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +56,58 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer Gesamtbewertung von "Gut". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 3,1 USD, was einem Abstand von +15,16 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Protara Therapeutics eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Bewertung der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Protara Therapeutics in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Protara Therapeutics liegt bei 61,33, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.