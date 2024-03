Protalix Biotherapeutics Aktie: Was geht denn hier ab?

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Protalix Biotherapeutics verläuft derzeit bei 1,7 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Dies ergibt sich daraus, dass der Aktienkurs selbst bei 1,37 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -19,41 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 1,53 USD, was einem Abstand von -10,46 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Protalix Biotherapeutics wird durch weiche Faktoren wie Kommentare auf sozialen Plattformen beeinflusst. Die Analyse ergab überwiegend positive Kommentare, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was die Aktie weiterhin positiv bewertet.

In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger ergibt sich eine neutrale Bewertung, da es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage gab und die Intensität der Diskussionen unverändert blieb. Dies führt zu einem insgesamt neutralen Rating für die Protalix Biotherapeutics-Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Protalix Biotherapeutics weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI schwankt ebenfalls weniger stark im Vergleich und führt zu einer neutralen Bewertung für die Aktie.

Insgesamt erhält das Protalix Biotherapeutics-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments der Anleger.