Protagonist Therapeutics-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Protagonist Therapeutics schüttet im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Biotechnologie-Branche eine Dividende von 0 % aus, was 2,49 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Protagonist Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 20,73 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 23,02 USD, was einem Unterschied von +11,05 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,45 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +31,92 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Protagonist Therapeutics-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 32,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 41,91 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Aktie geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Protagonist Therapeutics. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.