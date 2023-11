Protagonist Therapeutics Aktie: Das ist einfach klasse!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Protagonist Therapeutics dreimal mit "Gut" bewertet, während sie keine neutrale oder schlechte Bewertung abgegeben haben. Langfristig gesehen erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im vergangenen Monat gab es eine weitere Einschätzung der Analysten, die ein Bild von einer guten Bewertung zeigte: 1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein positives Gesamturteil von "Gut". Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 17,69 USD und erwarten eine Entwicklung von 84,66 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 32,67 USD ergibt. Diese Entwicklung wird ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Protagonist Therapeutics daher als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,48 USD, während der Kurs der Aktie (17,69 USD) um -13,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 16,02 USD, was einer Abweichung von +10,42 Prozent entspricht und die Aktie daher in diesem Zeitraum als "Gut" klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung als "Neutral".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI des Protagonist Therapeutics liegt bei 27,32, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 31,62, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Protagonist Therapeutics derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 2,52 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.